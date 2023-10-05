Samanyolu Haber /Gündem / “Biz Allah’ı karşımıza almamak için dünyayı karşımıza almaya razıyız” /05 Ekim 2023 00:13

“Biz Allah’ı karşımıza almamak için dünyayı karşımıza almaya razıyız”

Cezaevinden 402 gün sonra tahliye edilen Alparslan Kuytul, baskı ve zulme uğrayanlara neden sahip çıktığını, ""Hakkı söylemediğimiz zaman Allah’ı karşımıza alırız. Hakkı söylediğimiz zaman devleti karşımıza alırız. Biz Allah’ı karşımıza almamak için dünyayı karşımıza almaya razıyız" sözleriyle anlattı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’de Erdoğan rejiminin baskı ve şiddetine maruz kalan kesimlere yönelik pozitif yaklaşımıyla bilinen Furkan Vakfı’nın kucusu Alparslan Kuytul, mağdurlara sahip çıkma nedenini anlattı.

Kuytul ve Furkan Vakfı üyelerinin, Adana sokaklarında ve camide ibadet halindeyken uğradıkları polis şiddeti hala hafızalarda.

Alparslan Kuytul’un cezaevinde olduğu dönemde eşi Semra Kuytul, bazı devlet görevlilerinin kendilerine ‘eğer Gülenistleri suçlarsanız bu zulüm biter’ demişti.

Alparslan Kuytul’un cezaevinden çıktıktan sonra da mağdurlara yönelik tutumu değişmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kuytul, “Baskı ve zulme uğrayacağınızı bile bile haksızlığa ve zulme uğrayanları neden dile getiriyor, sahip çıkıyorsunuz?” sorusunu cevapladı.

“ALLAH’I KARŞIMIZA ALMAMAK İÇİN DÜNYAYI KARŞIMIZA ALMAYA RAZIYIZ”

Kuytul “Hakkı söylemediğimiz zaman Allah’ı karşımıza alırız. Hakkı söylediğimiz zaman devleti karşımıza alırız. Biz Allah’ı karşımıza almamak için dünyayı karşımıza almaya razıyız. Arkamızda Allah olduktan sonra karşımızda kimlerin olduğunun önemi yoktur.” dedi.
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