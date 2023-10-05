Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kuytul, “Baskı ve zulme uğrayacağınızı bile bile haksızlığa ve zulme uğrayanları neden dile getiriyor, sahip çıkıyorsunuz?” sorusunu cevapladı.





Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’de Erdoğan rejiminin baskı ve şiddetine maruz kalan kesimlere yönelik pozitif yaklaşımıyla bilinen Furkan Vakfı’nın kucusu Alparslan Kuytul, mağdurlara sahip çıkma nedenini anlattı.Kuytul ve Furkan Vakfı üyelerinin, Adana sokaklarında ve camide ibadet halindeyken uğradıkları polis şiddeti hala hafızalarda.Alparslan Kuytul’un cezaevinde olduğu dönemde eşi Semra Kuytul, bazı devlet görevlilerinin kendilerine ‘eğer Gülenistleri suçlarsanız bu zulüm biter’ demişti.Alparslan Kuytul’un cezaevinden çıktıktan sonra da mağdurlara yönelik tutumu değişmedi.Kuytul “Hakkı söylemediğimiz zaman Allah’ı karşımıza alırız. Hakkı söylediğimiz zaman devleti karşımıza alırız. Biz Allah’ı karşımıza almamak için dünyayı karşımıza almaya razıyız. Arkamızda Allah olduktan sonra karşımızda kimlerin olduğunun önemi yoktur.” dedi.