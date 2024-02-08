Binlerce kişi yolsuzluğa çanak tutan düzenlemeyi protesto etti

Miting, milletvekillerinin bu ve ceza kanununda yapılması önerilen diğer değişikliklerle ilgili tartışmaları tamamladığı sırada gerçekleşti.
Parlamentoda çoğunluğa sahip olan iktidar koalisyonu nihai oylamayı perşembe gününe erteledi.
Başbakanın partisiyle bağlantılı çok sayıda kişi yolsuzluk skandalları nedeniyle yargılanıyor.
Fico'nun koalisyon hükümeti tarafından onaylanan plana göre, rüşvet, organize suçlar ve aşırıcılık gibi suçlar, 20 yıldır bu tür suçlarla ilgilenmeyen bölgesel ofislerdeki savcılar tarafından ele alınacak.
Avrupa Birliği kurumları, yolsuzluk cezalarının azaltılması ve zamanaşımı süresinin önemli ölçüde kısaltılmasını da içeren planlanan değişiklikleri yakından takip ediyor.
"Orban'ın izinden gidebilir"
Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, değişikliği veto etmeye ve iktidardaki üç partili koalisyonun vetosunu geçersiz kılması halinde anayasal itirazda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Muhalefet partileri de itiraz etmeyi planlıyor.
En güçlü muhalefet partisi olan liberal İlerici Slovakya'nın lideri Michal Simecka kalabalığa seslenerek "Sizden korktukları bir gerçek. Yarın her şeyin biteceğini umuyorlar ama bu sadece bir başlangıç." dedi.
Rusya yanlısı ve Amerikan karşıtı Fico, 30 Eylül'deki parlamento seçimlerini kazanmasının ardından geçen yıl dördüncü kez iktidara geldi.
Fico'yu eleştirenler Slovakya'nın Batı yanlısı çizgisini terk ederek Başbakan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan'ın izinden gidebileceğinden endişe ediyor.