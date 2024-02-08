Binlerce kişi yolsuzluğa çanak tutan düzenlemeyi protesto etti

"Orban'ın izinden gidebilir"

Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, değişikliği veto etmeye ve iktidardaki üç partili koalisyonun vetosunu geçersiz kılması halinde anayasal itirazda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Muhalefet partileri de itiraz etmeyi planlıyor.