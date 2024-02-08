Seçim öncesi bombalar patladı: En az 30 kişi öldü

Saldırılar hangi siyasileri hedef aldı?

İlk saldırı, bağımsız aday İsfendiyar Han'ın Paşin bölgesindeki seçim ofisine düzenlendi ve en az 18 kişinin ölümüne sebep oldu.

Bölge valisi saldırılar üzerine üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu, ancak seçimlerin ertelenmeyeceğini açıkladı.Saldırılar pek çok seçmenin siyasi çekişmeler ve çözülemez gibi görünen ekonomik kriz nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı ülkede yeni parlamentonun belirleneceği oylama öncesinde endişeleri arttırdı.Bu saldırının arkasında Pakistan Talibanı içindeki ayrılıkçı gruplar, IŞİD, Beluci milliyetçileri ya da El Kaide de dahil olmak üzere bir dizi gruptan herhangi birinin olabileceğini ihtimali dile getiriliyor.Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre ikinci saldırı, ilk saldırıdan kısa bir süre sonra, yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki İslam Uleması Cemiyeti adlı partinin ofisinde yaşandı ve en az 12 kişi yaşamını yitirdi.Bu saldırıyı Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Pakistan kolu üstlendi. İslam Uleması Cemiyeti, ülkenin önde gelen İslamcı partisi olarak Afganistan'daki Taliban'a yakınlığı ile biliniyor.Daha önce defalarca IŞİD ve diğer militan grupların saldırılarına maruz kalan partinin temmuz yayında yapılan mitinginde bir intihar saldırısı sonucu 54 kişi yaşamını yitirmişti.