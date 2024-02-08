ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah komutanını İHA saldırısıyla öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, bölgede konuşlu askeri üslerine düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu açıkladığı bir Ketaib Hizbullah komutanının Irak'ta İHA ile öldürüldüğünü duyurdu.



Suriye-Ürdün sınırında 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırının ardından bölgede bulunan İran destekli grupları vurmaya başlayan Washington yönetimi, dün gece de Bağdat'ın doğusunda İHA saldırısı düzenledi.



ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21:30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedildi.



İHA saldırısında öldürüldüğü belirtilen Hizbullah komutanın adı açıklanmadı. Ayrıca saldırıda sivil zayiat veya kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı ifade edildi.



İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar ise saldırıda öldürülen kişinin Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin olduğunu kaydetti.



Haşdi Şabi de daha sonra yaptığı açıklama ile bu bilgiyi doğrularken, saldırıda 3 kişinin öldüğü ve vurulan aracın da Haşdi Şabi'ye ait olduğu kaydedildi.