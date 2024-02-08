Pakistan'da seçim öncesi siyasi bürolara bombalı saldırı: 30 ölü

Euronews'te yer alan habere göre Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da genel seçimlere bir gün kala siyasi parti bürolarına yönelik bombalı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti. İki düzineden fazla kişinin yaralandığı saldırılar neredeyse tüm siyasi partiler tarafından kınandı.



Bölge valisi saldırılar üzerine üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu, ancak seçimlerin ertelenmeyeceğini açıkladı.



Saldırılar pek çok seçmenin siyasi çekişmeler ve çözülemez gibi görünen ekonomik kriz nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı ülkede yeni parlamentonun belirleneceği oylama öncesinde endişeleri arttırdı.



Saldırılar hangi siyasileri hedef aldı?



İlk saldırı, bağımsız aday İsfendiyar Han'ın Paşin bölgesindeki seçim ofisine düzenlendi ve en az 18 kişinin ölümüne sebep oldu.



Bu saldırının arkasında Pakistan Talibanı içindeki ayrılıkçı gruplar, IŞİD, Beluci milliyetçileri ya da El Kaide de dahil olmak üzere bir dizi gruptan herhangi birinin olabileceğini ihtimali dile getiriliyor.



Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre ikinci saldırı, ilk saldırıdan kısa bir süre sonra, yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki İslam Uleması Cemiyeti adlı partinin ofisinde yaşandı ve en az 12 kişi yaşamını yitirdi.



Bu saldırıyı Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Pakistan kolu üstlendi. İslam Uleması Cemiyeti, ülkenin önde gelen İslamcı partisi olarak Afganistan'daki Taliban'a yakınlığı ile biliniyor.



Daha önce defalarca IŞİD ve diğer militan grupların saldırılarına maruz kalan partinin temmuz yayında yapılan mitinginde bir intihar saldırısı sonucu 54 kişi yaşamını yitirmişti.



Öte yandan, ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir kişinin el bombasını patlatması sonucu kendisiyle birlikte yoldan geçen iki kişiyi öldürdüğü bildirildi.



Pakistan'da seçim öncesi şiddet



Saldırganlığı dizginlemekte zorlanan Pakistan'da seçimler öncesinde ve oy verme gününde şiddet olayları yaygın görülüyor.



Pakistan'ın iki dönem başbakanlığını yapan Benazir Butto, 2007 yılında Rawalpindi'de bir seçim mitinginde konuşma yaptıktan dakikalar sonra silahlı ve bombalı bir saldırı sonucu öldürülmüştü.



Düşük seviyeli bir isyana ve çeşitli militan gruplara ev sahipliği yapan Belucistan'da son dönemde saldırıların artması yetkilileri harekete geçirdi. Bu seçimler öncesinde on binlerce polis ve paramiliter güç ülke genelinde konuşlandırıldı.



Belucistan'da saldırılar



Afganistan ve İran sınırında doğal gaz zengini bir eyalet olan Belucistan, yirmi yılı aşkın bir süredir bağımsızlık isteyen Beluç milliyetçilerinin isyanına sahne oluyor.



Milliyetçiler genellikle eyaletteki sivil ya da siyasi hedeflere değil, güvenlik güçlerine saldırıyor. Yasadışı Belucistan Kurtuluş Ordusu, 30 Ocak'ta altı kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı da dahil olmak üzere güvenlik güçlerine yönelik birçok saldırının arkasında yer aldı.



Diğer militan gruplarla birlikte Pakistan Talibanı da Belucistan'da güçlü bir varlığa sahip ve son yıllarda sivilleri hedef alıyor. Ancak Pakistan Talibanı oylama öncesinde seçim mitinglerine saldırmama sözü vermişti.