Samanyolu Haber /Sağlık / BioNTech, mRNA teknolojisi ile kansere tedavi arıyor /06 Ocak 2023 16:54

BioNTech, mRNA teknolojisi ile kansere tedavi arıyor

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, mRNA teknolojisiyle kişiselleştirilmiş kanser tedavileri için İngiliz hükümetiyle anlaşma imzaladığını bildirdi.

SHABER3.COM

BioNTech'ten yapılan açıklamada, İngiltere'de kanser tedavisi için bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulması için İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2030 yılına kadar mRNA kanser immünoterapileri ile 10 bin kadar kanser hastasının klinik deneylerde tedavi edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Amacımız, 20 yılı aşkın süredir araştırdığımız teknolojileri kullanarak immünoterapi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmaktır
Uğur Şahin
BioNTech Üst Yöneticisi ve Kurucu Ortağı

2023'ün ikinci yarısında ilk kanser hastasının klinik deneylere dahil edilmesinin planlandığının ifade edildiği açıklamada, BioNTech'in, ülkenin Cambridge şehrinde 70'ten fazla bilim insanının istihdam edileceği bir AR-GE merkezi açacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiltere ile varılan anlaşmanın Covid-19 pandemisinden alınan derslerin bir sonucu olduğunu belirterek, "Amacımız, 20 yılı aşkın süredir araştırdığımız teknolojileri kullanarak immünoterapi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak" dedi. Şahin ayrıca iş birliğinin, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türleri ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine odaklanacağını da ifade etti.

Bilim insanları, bir patojenin kilit parçalarının kodunu içeren genetik molekülleri insan hücrelerine vererek bir bağışıklık tepkisi tetikleyen mRNA aşılarının birçok hastalığa karşı etkili olabileceğine inanıyor.

BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşı 2020 sonlarında Batı ülkelerinde ilk defa onay alıp kullanılmaya başlamıştı. Aşıyı 1 yıl gibi kısa bir sürede geliştiren şirket, ayrıca sıtma, grip ve zonaya karşı mRNA bazlı aşılar üzerinde de çalışıyor. BioNTech, 23 Aralık 2022’de sıtma aşısının klinik deneylerine başlandığını bildirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BioNTech, mRNA teknolojisi ile kansere tedavi arıyor Sonraki Haber >>

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:44:07