BioNTech, mRNA teknolojisi ile kansere tedavi arıyor

Amacımız, 20 yılı aşkın süredir araştırdığımız teknolojileri kullanarak immünoterapi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmaktır

Uğur Şahin

BioNTech Üst Yöneticisi ve Kurucu Ortağı





BioNTech'ten yapılan açıklamada, İngiltere'de kanser tedavisi için bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulması için İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaşıldığı belirtildi.Açıklamada, 2030 yılına kadar mRNA kanser immünoterapileri ile 10 bin kadar kanser hastasının klinik deneylerde tedavi edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.2023'ün ikinci yarısında ilk kanser hastasının klinik deneylere dahil edilmesinin planlandığının ifade edildiği açıklamada, BioNTech'in, ülkenin Cambridge şehrinde 70'ten fazla bilim insanının istihdam edileceği bir AR-GE merkezi açacağı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiltere ile varılan anlaşmanın Covid-19 pandemisinden alınan derslerin bir sonucu olduğunu belirterek, "Amacımız, 20 yılı aşkın süredir araştırdığımız teknolojileri kullanarak immünoterapi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak" dedi. Şahin ayrıca iş birliğinin, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türleri ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine odaklanacağını da ifade etti.Bilim insanları, bir patojenin kilit parçalarının kodunu içeren genetik molekülleri insan hücrelerine vererek bir bağışıklık tepkisi tetikleyen mRNA aşılarının birçok hastalığa karşı etkili olabileceğine inanıyor.BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşı 2020 sonlarında Batı ülkelerinde ilk defa onay alıp kullanılmaya başlamıştı. Aşıyı 1 yıl gibi kısa bir sürede geliştiren şirket, ayrıca sıtma, grip ve zonaya karşı mRNA bazlı aşılar üzerinde de çalışıyor. BioNTech, 23 Aralık 2022’de sıtma aşısının klinik deneylerine başlandığını bildirmişti.