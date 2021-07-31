Samanyolu Haber /Sağlık / Bir ayda %80 artış! Kazanımları kaybediyoruz /31 Temmuz 2021 11:29

Bir ayda %80 artış! Kazanımları kaybediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son dört haftada corona virüsü vakalarının yüzde 80 oranında artış gösterdiğini belirtti. Ghebreyesus "Zor elde edilmiş kazanımları kaybediyoruz" dedi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) corona virüsünde Delta varyantına ilişkin yaptığı uyarıların ardından Dünya Sağlık Örgütü’nden de (DSÖ) açıklamalar geldi.

CDC, Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı olduğunu belirtirken, DSÖ virüsle mücadelede en önemli silah olan aşıların halen etkili olduğunu belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın pek çok bölgesinde son dört haftada vakaların yüzde 80 oranında artış gösterdiğini belirtti.

İlk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının hızla yayılarak 132 ülkeye sıçradığını söyleyen Ghebreyesus, dünya genelinde baskın mutasyon haline geldiğini vurguladı. Ghebreyesus, “Zor elde edilmiş kazanımlar ya tehlikede ya da kaybediliyor. Çok sayıda ülkede sağlık sistemi baskı altında” dedi.

‘AYNI VİRÜSLE MÜCADELE AMA…’

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Delta varyantının önceki varyantlar gibi bir zorluk teşkil ettiğini belirterek, mevcut corona virüsü aşılarının ağır hastalıklara ve hastaneye yatırılmayı gerektirecek vakalara karşı koruma sağladığını açıkladı. Ryan, “Aynı virüsle mücadele ediyoruz ama insanlar arasında daha hızlı yayılmaya adapte olmuş bir virüs. Aradaki fark bu” ifadelerini kullandı.

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