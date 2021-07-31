Samanyolu Haber /Gündem / Fas'ın bile Türkiye'den fazla yangın söndürme uçağı var /31 Temmuz 2021 11:40

Fas'ın bile Türkiye'den fazla yangın söndürme uçağı var

Türkiye elindeki 3 uçakla yangınlarla mücadele ederken komşumuz Yunanistan 39 uçaklık filosuyla ormanlarını koruyor. Akdeniz çanağındaki diğer ülkeler de de uçak sayısı bize göre çok fazla.

SHABER3.COM

Türkiye'nin elinde sadece üç uçak varken dünyada tersi bir tablo söz konusu. Sözcü'de yer alan habere göre Yunanistan bölgenin en geniş yangın söndürme uçak filolarından birine sahip. 39 uçaklık filo faal olarak kullanılıyor. Ayrıca 332 araç sahada görev yapıyor. Fransa Sivil Savunma bünyesinde yer alan söndürme uçaklarının sayısı 32. Bunların içinde 12 Canadair CL415, 10 Grumman S-2 Tracker, 4 Dash-8 Q400 ve 3 Beechcraft King Air 200 var. Akdeniz ikliminin de etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın elinde 17 uçaktan oluşan bir Canadair filosu bulunuyor. Ayrıca 57 de kiralık uçakları var. İtalya'nın yangın söndürme filosunda 16 CL-415 ile 3 CL-215'ten oluşan 19 uçaklık bir Canadair ağırlığı dikkat çekiyor. 88 de kiralık uçakları var. Rusya ise tam 40 yangın söndürme uçağına sahip. ABD'deki kiralık uçak ve helikopter toplamı ise bini buluyor. Kanada'nın yangın söndürme uçağı sayısı 136. Hırvatistan'da 8, Fas'ta bile 5 söndürme uçağı var.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fas'ın bile Türkiye'den fazla yangın söndürme uçağı var Sonraki Haber >>

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:15