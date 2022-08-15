Bir Esad çarkı da Bahçeli'den geldi

Türkiye'deki milyonlarca Suriyelinin ekonomik krizin de etkisiyle Türkiye'de eleştiri konusu olması sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.





Yaklaşan seçimler öncesi AKP yönetiminin oy kaybı sebepierinin başında gelen mülteciler meselesinin Şam yönetimiyle irtibat halinde olarak çözülmesi olasılığı ağırlığını artırmaya başlarken, böylelikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimiyle temaslar da artmaya devam ediyor.





Bu kapsamda bir açıklamanın da MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldiği belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Kalıcı barış için muhalefetle rejimi anlaştırmamız lazım” sözlerine destek verdi. Bahçeli, daha önce “Katil Esad’la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsın” demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Kalıcı barış için muhalefetle rejimi anlaştırmamız lazım” sözlerine destek verdi. Bahçeli, daha önce “Katil Esad’la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsın” demişti.

Bahçeli’den destek





Hükümet yıllarca ‘Esad rejiminin’ devrilmesi gerektiğini belirtiyordu. Çavuşoğlu’nun bu hedeften vazgeçildiğine ilişkin açıklaması, Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin ayaklanmasına neden olmuştu.Çavuşoğlu’nun açıklaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinden sonra gelmişti. Türkiye’nin bölgede yeni bir operasyonuna karşı çıkan Putin, Ankara’yı Şam yönetimiyle diyaloğa çağırmıştı.Erdoğan da bunun ardından zaten istihbarat düzeyinde görüşüldüğünü hatırlatınca Suriye politikasındaki değişim görünür oldu. CHP ise Suriye krizinin çözülmesi için Esad yönetimiyle diyaloğun gerekli olduğunu uzun süredir savunurken iktidar kanadından buna sert tepkiler geliyordu.Daha önce de AKP’nin Suriye politikasına destek veren Bahçeli de hükümetin yeni tavrından sonra ağız değiştirdi. Bahçeli yazılı açıklamada atılan yeni adımları ‘isabetli’ buldu: “Dışişleri bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir.”