Samanyolu Haber /Eğitim / KPSS ön lisans başvuruları için süre uzatma kararı /15 Ağustos 2022 22:28

KPSS ön lisans başvuruları için süre uzatma kararı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 3-15 Ağustos olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvurusu yarın saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
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