Bir de Hong Kong Krizi eklendi: Ilımlı senaryoyu unutun!

SamanyoluHaber.com Ekonomi yorumcusu Turhan Bozkurt son ekonomik gelişmeleri You Tube kanalında yorumladı. Krizden çıkış senaryoları arasında iyi ve ılımlı senaryo ihtimallerinin ortadan kalktığına dikkat çeken Bozkurt önemli rakamlara dikkat çekti









Ilımlı senaryoyu unutun!





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında dünyada toplam vak'a sayısı 6 milyona yaklaşırken, şu ana kadar 400 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Salgın dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize sürükledi.





Krizden çıkış senaryoları arasında iyi ve ılımlı senaryo ihtimali her geçen günü zayıflıyor.





Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde yatırımcıları, "Ilımlı senaryoyu unutun." diye uyardı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı von der Leyer, 2,4 trilyon euro (15,9 trilyor TL) tutarında yeni kurtarma paketi hazırladıklarını kaydetti.





Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitabı'nın mayıs raporunda toparlanmanın zaman alacağı belirtildi. Krizde milyonlarca kişi işini kaybetti. Boeing'den Lufthansa'ya kadar dünyanın en büyük firmaları yardım için hükûmetlerin kapısına gitti.





ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Hong Kong'a dönük son güvenlik kanununa verdiği tepki piyasalarda sert düşüşlere kapı aralayabilir. ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) ayrılıyor.