Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Erdoğan'ı geride bıraktı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz Cumhurbaşkanlığı Seçimi Araştırması’nın sonuçlarını Youtube’da paylaştığı bir video ile açıkladı.





Avrasya araştırma tarafından yapılan ankete göre “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olsa oy verir misiniz? sorusuna yurttaşların yüzde 46,9’u “Hayır, oy vermem”, yüzde 39,2’si “Evet, oy veririm”, yüzde 14,9’u ise “Diğer adaylara bağlı” yanıtını verdi.













Özkiraz açıklamasında, “Erdoğan’a oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oranını bir önceki seçimde olduğu gibi MHP’lilerin bir kısmının Erdoğan’a yine oy vermeyeceğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.





Ankete katılanlar arasında “Diğer adaylara bağlı” yanıtını verenlerin son cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihleri ise şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 43,2, Muharrem İnce 29,7, Selahattin Demirtaş: 6,5, Meral Akşener 6, Temel Karamollaoğlu 0,5. Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olsa oy verir misiniz?” sorusuna “Diğer adaylara bağlı” yanıtını verenler arasında geçtiğimiz seçimde oy kullanmamış olanların oranı ise 14,1 olarak açıklandı.









YÜZDE 66,7 CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİL





Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun kaldınız mı? Sorusuna ise vatandaşların yüzde 24,1’i “Evet çok memnunum” yanıtını verirken yüzde 66,7’si “Hayır, hiç memnun değilim” cevabını verdi. Bu soruya yanıt verenler arasında kararsızların oranı ise 9,2 olarak belirlendi.









Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili sorulan bir diğer soru ise “Yeniden referandum yapılsaydı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi- partili başkanlık sistemine ne yönde oy kullanırdınız?” oldu.





Soruya ankete katılanların yüzde 63,1’i “Hayır oyu verirdim” yüzde 27,6’sı “Evet oyu verirdim” yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise 9,3 olarak belirlendi.









Yapılan araştırmada yurttaşlara, “Başkanlık referandumundan bu yana Türkiye ne yönde değişti” sorusu da soruldu. Soruya “Olumlu yönde değişti” cevabını verenlerin oranı 23,5’te kalırken ankete katılan yurttaşların 60,1’i “Olumsuz yönde değişti” cevabını verdi. “Değişmedi” diyenlerin oranı 16,4 oldu.













Kemal Özkiraz tarafından açıklanan Avrasya Araştırma Şirketi araştırmasında sorulan diğer sorular ve yanıtları şu şekilde:





Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet tek adayla mı gitmeli yoksa her parti kendi adayıyla mı gitmeli? (Erdoğan’a oy vermeyeceğini belirtenlere sorulmuştur)





Yüzde 52,7 Tek aday ile





Yüzde 32,1 Her parti kendi adayı ile





Yüzde 15,2 fikrim yok













Partiniz aday çıkarmaz ve CHP adayını desteklerse sizin tutumunuz ne yönde olur? (Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlere sorulmamıştır)





İYİ Parti seçmenleri:





Yüzde 69,7 Partimin kararına uyarım





Yüzde 28: CHP’nin adayına bağlı





Yüzde 2,3 Hayır, CHP adayına oy vermem





HDP seçmenleri:





Yüzde 85,2: Partimin kararına uyarım





Yüzde 10,3: CHP’nin adayına bağlı





Yüzde 4,5 Hayır, CHP adayına oy vermem













Muhalefet çatı aday ile seçime katılırsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?





Yüzde 22,1: Kim olursa olsun oy vermem





Yüzde 25,5: Kim olursa olsun oy veririm





Yüzde 18,4: Ekrem İmamoğlu





Yüzde 12,7: Mansur Yavaş





Yüzde 11: Bilmiyorum





Yüzde 10,3: Diğer













İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefetin ortak adayı olan birisi yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz?





Yüzde 42,3: Muhalefetin ortak adayı





Yüzde 39,8: Recep Tayyip Erdoğan





Yüzde 17,9: Muhalefetin adayına bağlı









İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz?





Mansur Yavaş: 39,7





Recep Tayyip Erdoğan: 39,9





Kararsızım: 20,4













İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz?





Ekrem İmamoğlu: 45,5





Recep Tayyip Erdoğan: 40,4





Kararsızım: 14,1







