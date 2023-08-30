Bir gecede 7 şehre İHA saldırısı

Rusya'nın en az yedi bölgesini hedef alan farklı saldırılarda, Pskov, Kaluga, Orel, Ryazan bölgelerini vurdu. Sevastopol ve Moskova bölgesinde de insansız hava araçlarının düşürüldüğü bildirildi.







Acil Durum Bakanlığı'na göre İHA'lar Pskov bölgesindeki bir havaalanına saldırdı ve park halindeki dört uçağa zarar verdi. Rusya'nın kuzey batısında, Estonya sınırına yaklaşık 60 km mesafedeki Pskov şehri uluslararası havaalanına dün gece yoğun İHA saldırıları gerçekleşti.





Hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılan havaalanında, jet yakıt tankerlerinin bulunduğu alan hedef alınan saldırıda, patlamanın şiddettiyle büyük bir yangın çıktı. Güvenlik güçleri sabaha karşı yangını kontrol altına almayı başardı. Havalimanında büyük hasar oluştu.





Bryansk bölgesi üzerinde hava savunma güçleri, televizyon kulesine saldırmaya çalışan iki İHA'yı düşürdü. Savunma Bakanlığı Bryansk’da üç insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, sabah saatlerinde İHA'nın düştüğü kamu binasında yangın çıktığını duyurdu.





Rusya Savunma Bakanlığı, gece yarısı, Karadeniz Filosuna ait bir uçak, Karadeniz'de Ukraynalı 50 kadar savaşçının bulunduğu dört çıkarma botunu hedef aldı.





Ayrıca sabaha karşı bir İHA Moskova bölgesinin Ruzsky yerleşim birimi yakınında düşürüldü. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece "Merkez Federal Bölge'de İHA'larla toplu saldırı girişiminde bulunulduğu, herhangi bir kayıp ya da hasar yaşanmadığı" açıklamasını yaptı.





Rosaviatsia'nın haberine göre, Ukrayna’nın drone saldırılarının ardından Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo, Domodedovo ve Jukovski havaalanlarına inmesi beklenen 11 yolcu uçağı başka alanlara yönlendirildi. Sabaha karşı tüm kısıtlamalar kaldırılarak havaalanları normal çalışma rejimine döndü.





samanyoluhaber.com - Moskova