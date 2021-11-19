Samanyolu Haber /Gündem / Bir ilde daha ekmeğe zam /19 Kasım 2021 20:28

Bir ilde daha ekmeğe zam

Bolu’da 1,75 TL’ye satılan 210 gram ekmeğin yeni fiyatı 2 lira oldu.ANKA’nın bilgilerine göre, Bolu’da Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkâr Odası tarafından alınan kararla ildeki özel fırın işletmelerinde 1,75 TL’ye satılan 210 gram ekmeğin artık 2 liradan satışa sunulacağı bildirildi. Fırınlarda 750 gramı 6 TL’den satılan köy ekmeği de yeni fiyat tarifesiyle 7 TL oldu.

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Bolu Belediyesi Halk Ekmek fırınlarında ise 210 gramı 1,25 TL’den satılan ekmeğin yine aynı fiyat üzerinden vatandaşa sunulacağı ve herhangi bir zam yapılmadığı öğrenildi.

Halk Ekmek büfesi işletmecisi Metin Kesimal, “Halk ekmek fırınlarında herhangi bir zam yok. 210 gram ekmeği 1,25 TL’den satıyoruz. Son 1 yılda un yüzde 100 zamlandı. Maya, tuz, kira, işçilik, elektrik ve diğer giderler arttı. Şu anda sattığımız fiyat maliyeti karşılamıyor. Zararına satış yapmak durumunda kalıyoruz. Bu şekilde ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz” dedi.

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