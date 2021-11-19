Bir ilde daha ekmeğe zam

Bolu Belediyesi Halk Ekmek fırınlarında ise 210 gramı 1,25 TL’den satılan ekmeğin yine aynı fiyat üzerinden vatandaşa sunulacağı ve herhangi bir zam yapılmadığı öğrenildi.







Halk Ekmek büfesi işletmecisi Metin Kesimal, “Halk ekmek fırınlarında herhangi bir zam yok. 210 gram ekmeği 1,25 TL’den satıyoruz. Son 1 yılda un yüzde 100 zamlandı. Maya, tuz, kira, işçilik, elektrik ve diğer giderler arttı. Şu anda sattığımız fiyat maliyeti karşılamıyor. Zararına satış yapmak durumunda kalıyoruz. Bu şekilde ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz” dedi.



