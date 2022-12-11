Samanyolu Haber /Gündem / Bir kadın cinayeti haberi daha geldi... /11 Aralık 2022 20:26

Bir kadın cinayeti haberi daha geldi...

Isparta'da hemşire Server Bulut, iddiaya göre evde çıkan tartışmada eşi tarafından başından tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca tutuklandı.

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Isparta'dan kadın cinayeti haberi geldi.

48 yaşındaki hemşire Server Bulut, eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli hemşire Server Bulut ile eşi Mustafa Bulut (66) arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Mustafa Bulut, tüfekle eşinin başına ateş etti.

Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan polisi arayıp eşini vurduğunu söyledi. Polis ekipleri kapıyı açamayınca camı kırarak eve girdi.

Server hemşireyi eşi tüfekle öldürdü - 2
Mustafa Bulut, evde sızmış halde bulundu. Hemşire Server Bulut ise hayatını kaybetmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.
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