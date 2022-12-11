Türkiye, 'manipülasyon yapan ülkeler' listesinde





CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye'nin, Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘manipülasyon yapan ülkeler’ listesine alındığını söyledi.



Buna neden olan olayın Erzurum'daki müsabakalar sırasında yaşandığını ifade eden Adıgüzel, "Ukrayna birinci olduğu için onun derecesinin bizden daha iyi olması gerekir. Onun da derecesi 3,14’ten daha iyi bir derece gösterildi. Fakat yarışmaya katılan, Ukrayna B Takımı idi. O derece, Ukrayna A Takımı’nın ve Ukrayna rekorunun üzerine çıkınca Ukraynalı gazeteci bunu fark etti. ‘Bu nasıl olur’ dedi. Atletizm MHK üyemiz Necati Çeteci, -bizde de namuslu insanlar var- gitti fotofinişi inceledi. Fotofinişteki fotoğraflar, bunun doğru olmadığını, manipüle edildiğini ortaya koydu" dedi.





Çeteci'nin görevinden istifa ettiğini, fakat kendisine ceza verildiğini belirten Adıgüzel, "Siz bir de gençliğe sahtekarlığı örnek gösteriyorsunuz. Ya siz bunu yapmak niyetinde olan insanları engelleyeceğinize, siz bunu teşvik ediyorsunuz. Foto finişte namuslu, dürüst bir spor adamı bunu fark ediyor ve siz, ona da bunu ortaya çıkardığı için ceza veriyorsunuz. Rezalet" diye konuştu.





Türkiye, Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘manipülasyon yapan ülkeler’ listesine alındı. Listede, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Özbekistan yer alıyor.







"KARA PARADA GRİ LİSTEYE ALINDIK, ŞİMDİ DE ATLETİZMDE UTANÇ LİSTESİNE"



Adıgüzel, “Bugünlerde Türkiye, dünyada ne kadar kötü listeler varsa onlara yazılıyor. Mesela kara parada gri listeye alındık. Şimdi de atletizmde utanç listesine alındık, manipülasyon yapan ülke olarak. Hangi ülkelerle beraber? Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kırgızistan, Özbekistan. Türkiye, bu listede yer aldı” dedi.





"OLİMPİYATA ATLETİZMDE FAZLADAN SPORCU GÖTÜREBİLMEK İÇİN MANİPÜLASYON YAPILDI"

Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi:





“Tokyo Olimpiyatları vardı biliyorsunuz, 2001 yılında. Bu olimpiyata atletizmde fazladan sporcu götürebilmek için, Türkiye’nin başarısını daha fazla gösterebilmek için Erzurum’daki yarışmalarda manipülasyon yapıldı. Nasıl oldu bu iş? Ukrayna ile 4 çarpı 4 yarışında, Ukrayna’nın birinci, Türkiye’nin ikinci olduğu bir yarış oldu. Ancak Türkiye’nin derecesi, o branşta sporcu götürmeye yetmiyordu. Manipüle edildi. 3,14 ile derece daha iyileştirilerek katılma hakkı elde edilecek bir pozisyon sağlandı. Ukrayna birinci olduğu için onun derecesinin bizden daha iyi olması gerekir. Onun da derecesi 3,14’ten daha iyi bir derece gösterildi. Fakat yarışmaya katılan, Ukrayna B Takımı idi. O derece, Ukrayna A Takımı’nın ve Ukrayna rekorunun üzerine çıkınca Ukraynalı gazeteci bunu fark etti. ‘Bu nasıl olur’ dedi. Bunun üzerine bizim Atletizm MHK (Merkez Hakem Kurulu) üyemiz Necati Çeteci, -bizde de namuslu insanlar var- gitti fotofinişi inceledi. Fotofinişteki fotoğraflar, bunun doğru olmadığını, manipüle edildiğini ortaya koydu.”





"SEN MİSİN BU İŞİ ORTAYA KOYAN... ONA SORUŞTURMA AÇIP 2 YIL CEZA VERDİ BU FEDERASYON"

Atletizm MYK Üyesi Çeteci’nin bu olayın ardından görevinden istifa ettiğini belirten Adıgüzel, “Sen misin istifa eden, bu işi ortaya koyan. Ona soruşturma açıp 2 yıl ceza verdi bu Atletizm Federasyonu. Fakat Dünya Atletizm Birliği, bunu gördüğü için Türkiye’yi bu yarışmaya almadı. Burada eledi. Bu utanç listesine dahil etti. Utanç listesine dahil edilen ülkeler gereğini yapmazsa Atletizm Birliği yapıyor. Şimdi Arnavutluk Atletizm Federasyonu’nu görevden aldı. Bizimkiler ne yapıyor? Hiçbir şey. Şu ana kadar Spor Bakanı Kasapoğlu, bu rezaletle ilgili Atletizm Federasyonu’na en ufak bir soruşturma başlatmadı. Hiçbir şey yapmadı. Şimdi onlar yapacak, Türkiye kötü duruma düşecek. Uluslararası alanda itibar kaybetmemize neden oluyor bu Kasapoğlu” sözleriyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu eleştirdi.





"DAHA ÖNCE SUAT KILIÇ BAKANKEN BENZER BİR DURUM OLMUŞTU, KILIÇ HEMEN GÖREVDEN ALMIŞTI"

Adıgüzel, “Daha önce Suat Kılıç Spor Bakanı iken benzer bir durum olmuştu. Suat Kılıç, hemen Atletizm Federasyonu Başkanı’nı görevden almıştı. Ben, şimdi buradan soruyorum; Kasapoğlu, senin şu anki Atletizm Federasyonu Başkanı ile ne bağlantın var? Aranızda ne ilişkiler var? Bu federasyonu görevden almak için neyi bekliyorsun? Buradaki ilişkiler ağı nedir? Bu Federasyonu Başkanı’nı ve yönetimini arkadan kimler desteliyor” diye konuştu.





"BU SPOR BAKANI, BU EMANETE DE BU SPOR KURUMUNUN BAKANI OLMAYA DA YAKIŞMIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözlerine atıf yapan Adıgüzel, “Bu Spor Bakanı, bu emanete de bu spor kurumunun bakanı olmaya da yakışmıyor. Bu haliyle yakışmıyor. Bu şekilde, Türk sporunu veya gençliği daha yukarıya taşımak için görev yapmıyor. Yandaş cemaat, vakıf ve kurumlara para aktarmak için kasiyerlik yapıyor. Başka bir düşüncesi yok. Türk sporunu veya gençliği büyütmek için değil, o cemaat ve vakıfları büyütmek için görev yapıyor. O yüzden derhal kendisi de görevden istifa etmelidir. Uluslararası Atletizm Birliği görevden alana kadar bizim görevden alıp, kendi kangren olmuş uzvumuzu kendimizin koparıp atması lazım. Yoksa bu iş daha kötü yerlere varacak. Bu rezaleti de 100 yıllık Türkiye atletizmine yaşatmaya kimsenin hakkı yok” dedi.





"TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ALANDA İTİBAR KAYBETTİRMEYE HAKKINIZ VAR MI YA"

Dünya Atletizm Birliği’nin Türkiye’yi uluslararası müsabakalardan menedebileceği ihtimalinin de olduğunu ifade eden Adıgüzel, “Bunun çok örneği var. Önce Federasyon Başkanı’nı görevden alacak, sonra da menedecek. Bunu yaşatmaya hakkınız var mı ya? Sizin onlarla kişisel ilişkileriniz veya parasal ilişkilerinizle Türkiye’ye bu şekilde uluslararası alanda itibar kaybettirmeye hakkınız var mı ya? Niye şimdiye kadar bir soruşturma yapmadınız? İşte, gönderdiğiniz sonuçlar karşı tarafta kabul edilmedi. Tokyo Olimpiyatı’na alınmadınız” eleştirisini yaptı.





"BAKANLIK, ÜÇ TANE YÖNETİCİNİN TOKYO BİLETİ İÇİN YAPTI BU REZALETİ"

Adıgüzel, “Tokyo’ya fazladan 4 sporcu, 2 de öyle, 6 sporcu; ama daha da önemlisi, daha çirkini, Bakanlıktan da 3 tane de yönetici götürecek. Yani Spor Bakanlığı, üç tane yöneticinin Tokyo bileti için yaptı bu rezaleti. En çok kızdığım da benim, bu” dedi.





"SİZ, ONA, BUNU ORTAYA ÇIKARDIĞI İÇİN CEZA VERİYORSUNUZ. REZALET"

Atletizm alanında sporcuların da yaptırımlar sonrası mağdur olacağını belirten Adıgüzel, “Atletizmi daha yukarıya da taşıyabiliriz. Ama bunun gelişmesine izin vermiyorlar ki. Siz bir de gençliğe sahtekarlığı örnek gösteriyorsunuz. Ya siz bunu yapmak niyetinde olan insanları engelleyeceğinize, siz bunu teşvik ediyorsunuz. Fotofinişte namuslu, dürüst bir spor adamı bunu fark ediyor ve siz, ona da bunu ortaya çıkardığı için ceza veriyorsunuz. Rezalet” diye konuştu.