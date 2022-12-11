Erdoğan'dan Yunanistan'a tehdit: “Atina rahat durmazsa vururuz.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’daki programda konuştu. Yunanistan’a adalar üzerinden yüklenen Erdoğan, “Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan’ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Rahat durmazlarsa vururuz.” ifadelerini kullandı.









SURİYE’YE OPERASYON: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ





Erdoğan, konuşmasının devamında Suriye’ye operasyona ilişkin de konuştu: “4-5 bin TIR Suriye’nin kuzeyine ABD silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle söylememe rağmen umurlarında değil. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.”





BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ: GEREKİRSE MİLLETE GİDELİM





Tayyip Erdoğan, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi: “Gerekirse, ihtiyaç olursa dedik ki bu işi referanduma da götürebiliriz. Bununla neyi demek istiyoruz? Millete gidelim. Millet, nihai kararı verecek olan. Çünkü bu ülkede artık başı açık, başı örtülü böyle bir sorun olmaması lazım. Lafa geldiği zaman ‘Yüzde 99’u Müslüman’ diyoruz. Bırakalım, herkes rahatlıkla eğitimini, öğretimini yapsın.”