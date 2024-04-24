Bir mülteci faciası haberi de Manş denizinden

Bir yılda 30 bin kaçak göçmen Manş Denizi'ni geçti

Fransa'nın kuzey kıyısından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta aşırı kalabalık bir göçmen teknesinin 3 Mart'ta alabora olması sonucu yedi yaşında bir kız çocuğu boğulmuştu.

Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan en az beş göçmen Manş Denizi'nde hayatını kaybetti.Olay, İngiliz hükümetinin ülkeye yasadışı yollardan girenlerin bir kısmının Ruanda'ya sınırdışı edilmesini öngören göçmen yasa tasarısını onaylamasından birkaç saat sonra meydana geldi.Fransa'nın kuzeyinden sorumlu valilik, yetkililerin sabahın erken saatlerinde Pas-de-Calais açıklarında yola çıkmaya çalışan göçmenlerle dolu birkaç tekne tespit ettiğini söyledi.Aralarında yardım ve kurtarma römorkörü Abeille Normandie'nin de bulunduğu birkaç Fransız donanma gemisinin "içinde yüzden fazla insan taşıyan çok kalabalık bir tekneyi" kurtarmak için müdahale ettiği belirtildi.Açıklamada, "Birkaç kişiyi kurtardılar, ancak ne yazık ki acil servislerin hızlı müdahalesine rağmen beş kişi hayatını kaybetti" denildi.Bölge valisi Jacques Billant bir kadın, üç erkek ve 7 yaşında bir kız çocuğunun öldüğünü söyledi. Billant ayrıca teknenin Wimereux sahilinden denize açılmaya çalıştığını ve 112 kişiyi taşıdığını söyledi.Şubat ayı sonlarında 22 yaşında bir Türk hayatını kaybetti ve iki kişi daha Calais açıklarında kayboldu.Ocak ayında ise aralarında 14 yaşında bir Suriyelinin de bulunduğu beş kişi Wimereux açıklarında bir bota ulaşmak için soğuk deniz suyunda ilerlerken yaşamını yitirdi.Fransız yetkililer, geçen yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan on iki göçmenin hayatını kaybettiğini söylüyor.İngiltere İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk üç ayında Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçtikten sonra ülkenin güneydoğu kıyılarına çıkan 5.373 göçmen hakkında işlem yaptığını açıkladı.2023 yılında 30 bin kişinin Manş Denizi'nden geçerek İngiltere'ye ulaştığı belirtiliyor.