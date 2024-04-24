Samanyolu Haber /Dünya / Kedi katiline ibretlik ceza /24 Nisan 2024 08:22

Kedi katiline ibretlik ceza

Kedilerin arabasını çizmesi üzerine bu hayvanlara karşı nefret besleyen genç 10 ay boyunca kedileri katletti.

SHABER3.COM

Güney Kore'de bir genç, 76 kediyi öldürdüğü için 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, son yıllardaki en korkunç hayvan zulmü vakalarından biri olarak ülke kayıtlarına geçti.

Ülkenin güneydoğusundaki Changwon Bölge Mahkemesi 20'li yaşlarındaki genci Güney Kore'nin hayvanları koruma yasasını ihlal etmekten suçlu buldu. Mahkeme gencin kimliğini açıklamadı.

Mahkeme kararına göre genç, geçen yıl kedilerin arabasını çizmesi üzerine hayvanlara karşı gelişen derin nefret sebebiyle Aralık 2022 ile Eylül 2023 tarihleri arasında kedi katliamına girişti.

"Acımasızca" katletti

Mahkeme kararında gencin kedileri canice katletmesine ilişkin ayrıntılara da değinildi. Buna göre genç adam bazı sokak kedilerini sahiplenirken, diğer kedileri internet üzerinden satın aldı.

Bu kedilerin bir kısmını boğarak, diğerini ise makasla öldüren kedi katili, bir kediyi de arabasıyla ezdi.

Mahkeme önceden planlanmış bir şekilde "tarif edilemeyecek kadar acımasız" suçları defalarca işlediği sebebiyle hapis cezasının kaçınılmaz olduğuna hükmetti.

Sivil toplum kuruluşları cezadan memnun

14 aylık hapis cezanın yine de adamın sabıka kaydının bulunmadığı ve suçlarından pişmanlık duyduğu gerçeğini yansıttığına dikkat çekilen mahkeme kararında, adamın belirtilmeyen akıl sağlığı durumunun işlediği suçlar için bir neden olarak görüldüğü de ifade edildi.

Uluslararası İnsancıl Toplum derneğinin Güney Kore ofisi direktörü Borami Seo, "Ceza, Kore toplumunun hayvan refahı konusunda artan endişesini ve bu tür anlamsız zulümlere karşı hoşgörüsüzlüğünü yansıtıyor." dedi.

Seo, "Bu zulüm vakası, hayvanları yasal olarak canlı varlıklar olarak tanıyacak ve yasalarda korunmalarını daha da güçlendirecek Medeni Kanun değişikliğinin yapılmasının önemini de vurgulamaktadır." diye ekledi.
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