Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan ve Azerbaycan sınırı yeniden çiziliyor /24 Nisan 2024 08:19

Ermenistan ve Azerbaycan sınırı yeniden çiziliyor

Ermenistan ve Azerbaycan normalleşme çabalarının bir parçası olarak sınır çizimine başlandığını duyurdu.

SHABER3.COM

Geçen hafta, Sovyet dönemi haritalarına dayalı sınır belirleme konusunda ilerleme kaydedeceklerini teyit eden iki ülke içişleri bakanları, salı günü itibarıyla sahada sınır belirleme çalışmalarının başladığını belirtti.

Azerbaycan, uzman grupların "arazinin jeodezik incelemesine dayalı olarak koordinatların netleştirilmesi" çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederken, Ermenistan tarafı ise sınır belirleme sonucunda "Ermenistan'ın egemen hiçbir toprağının Bakü'ye devredilmeyeceğini" kaydetti.

Bununla birlikte 19 Nisan'da Ermenistan 1. Karabağ Savaşı'nda işgal edilen Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köylerini iade etmeyi kabul etmişti. Bu kabulün ardından sınır hattının bu köyler arasından geçmesi seçeneği kuvvetlenmişti.


"Yeni bir savaştan kaçınmak için" Azerbaycan ile kalan sınır anlaşmazlıklarının çözülmesi gerektiğini savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1992'den beri bölgede görev yapan Rus sınır muhafızlarının da yerini Ermenistan ve Azerbaycan sınır muhafızlarının alacağını duyurdu.
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