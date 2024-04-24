Samanyolu Haber /Sağlık / Yaşlılık araştırmasından çıkan ilginç sonuç /24 Nisan 2024 08:27

Yaşlılık araştırmasından çıkan ilginç sonuç

Yeni bir çalışma, insanların "yaşlılığın" ne zaman başladığına dair algılarının zaman içinde nasıl değiştirdiğini araştırdı.

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Yeni bir araştırmaya göre, hangi yaşın yaşlı olarak kabul edildiğine dair algımız zaman içinde değişti.

Araştırmacılar, Almanya'daki orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin yaşlılığın daha geç başladığına inandığını ortaya koydu.

Araştırmacıların bulguları Psychology and Aging dergisinde yayımlanan araştırmanın bulgularına göre, insanların yaşlılığın daha geç başladığına inanma eğilimi son yıllarda yavaşladı. Araştırmacılar bu eğilimin  gelecekte devam etmeyebileceğine dikkat çekiyor.

Algıdaki değişim nasıl ölçüldü?

Araştırmacılar, 1911 ile 1974 yılları arasında doğmuş kişileri kapsayan Alman Yaşlanma Araştırması'nın 14 bin 56 katılımcısından elde edilen verileri analiz etti.

Çalışmaya katılanlarla 25 yıl boyunca sekiz kez anket yapıldı ve "hangi yaştaki birini yaşlı olarak tanımlarsınız?" sorusunu yanıtlamaları istendi.

1996 yılında değerlendirilen sorular, zaman içinde yeniden değerlendirilmek üzere anketin hem eski hem de yeni katılımcılarına yöneltildi.

Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nden çalışmanın yazarlarından Markus Wettstein'ın Euronews Health'e yaptığı açıklamaya göre bu sayede 1996 yılında 40 yaşında birinin yaşlılığı hangi yaştan itibaren tanımladığı ile 2008 yılında aynı yaştaki birinin yanıtıyla karşılaştırmak mümkün.

Örneğin, araştırmacılar 1911 doğumlu katılımcıların 65 yaşına geldiklerinde yaşlılığın 71 yaşında başladığına inandıklarını, 1956 doğumlu katılımcıların ise yaşlılığın 74 yaşında başladığını söylediklerini tespit etti.

Bir kişinin yaşı, bu konudaki algısında belirleyici

Araştırmacılar, insanlar yaşlandıkça algılarının yaşlılığın daha geç başladığı şeklinde değiştiğini tespit etti.

Wettstein, "Örnek vermek gerekirse, 64 yaşındaki bir kişi için algılanan yaşlılık başlangıcı 74,7 yıl iken, 74 yaşındaki bir kişi için algılanan yaşlılık başlangıcı 76,8 yılı" diye açıkladı.

"Yaşam beklentisi arttı, bu da yaşlılığın daha geç algılanmasına katkıda bulunabilir" diyen araştırmacı "Ayrıca, sağlığın bazı yönleri zaman içinde iyileşti, böylece geçmişte yaşlı olarak kabul edilen belirli bir yaştaki insanlar günümüzde artık yaşlı olarak kabul edilmeyebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Yaşlılık algısı kültüre göre değişebiliyor

Araştırmanın bir diğer ilginç bulgusu ise kadın ve erkek arasındaki algı farkına işaret ediyor. Buna göre kadınlar yaşlılığın erkeklere göre ortalama iki yıl daha geç başladığını düşünüyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar, insanların yaşı algılama biçimlerindeki kültürel farklılıklar nedeniyle çalışma sonuçların değerlendirilmesinde bazı kısıtlamalar bulunduğu yönünde uyarıyor. Örneğin, çalşma sonuçlarının diğer ülkelere genellenememesi gerekiyor.

Yine de araştırmacılar, "sosyodemografik, psikososyal ve sağlık faktörleri" dikkate alındığında bu eğilimin devam ettiğine dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, yaşlılığa yönelik algının neden daha geç başladığını ve bunun "yaşamın ilerleyen dönemlerinde sağlık ve esenlik" üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.
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