Bir nükleer mesaj da Kuzey Kore'den

Güney Kore askeri kaynakları, geçit töreninin yerel saatle 22.00'de başladığını aktardı. Devlet medyasının aktardığına göre ise Kim Jong Un, kıtalararası balistik füzelerin sergilendiği devasa geçit törenini izledi ve ülkesinin nükleer cephaneliğinin gelişimini hızlandıracağını söyledi.



Devlet haber ajansı KCNA, geçit töreninin pazartesi gecesi Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştiğini bildirdi.



KCNA'ya göre Devlet Başkanı Kim, yaptığı konuşmada, "Pyongyang'ın caydırıcılık amacıyla nükleer gücünü kullanmaya her zaman hazır olması gerektiğini" söyledi.



KCNA'nın bildirdiğine göre geçit töreninde Kuzey Kore'nin bilinen en büyük kıtalararası balistik füzesi oülan Hwasong-17 yer aldı. Güney Koreli yetkililer balistik füzenin geçen ay ilk kez test edildiğini ancak test sürecinin Pyongyang semalarında bir patlama ile sonuçlandığına inanıyor.



Askeri geçit töreni, Pyongyang'ın ABD ile görüşmelerin duraksadığı bir dönemde yapıldı.



Yonhap haber ajansına göre uydu görüntüleri, geçit töreninin yaklaşık 20 bin asker ve 250'den fazla askeri teçhizat içerebileceğini gösterdi.



ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin 2018'den beri resmi olarak kapatılan tek nükleer test sahasında inşaat belirtileri olduğunu öne sürüyor.