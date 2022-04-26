Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaşlı yıldız isme Vodafone Park'ta ıslıklı protesto /26 Nisan 2022 00:57

Beşiktaşlı yıldız isme Vodafone Park'ta ıslıklı protesto

Siyah beyazlı takımda bu sezon bir türlü istenileni veremeyen Bathshuayi'nin 62. dakikada oyundan çıkarken ıslıklandığı belirtildi.

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Attığı goller kadar kaçırdığı pozisyonlarla da sık sık güneme gelen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Michy Bathshuayi, son Kasımpaşa maçında protestoların hedefi olduğu aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş'ta Michy Bathshuayi, Kasımpaşa maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Bu sezon performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Batshuayi, daha önce de taraftarın tepkisini çekmişti.
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