Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz'dan 'Gezi davası' paylaşımı /26 Nisan 2022 00:51

Cem Yılmaz'dan 'Gezi davası' paylaşımı

Gezi davasında ceza kararlarının açıklanmasının ardından bir paylaşım da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

SHABER3.COM

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da Gezi davasında ceza kararlarının açıklanmasının ardından bir paylaşım geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Yılmaz, "Kim olduğuna bakıyorlar be yaptığına değil." ifadelerini kullandı.

İşte Yılmaz'ın o paylaşımı:

Gezi Parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne  “en başta sensin,sen. Seni gidi Gezici “ diye saldırıldığından yola çıkarak  bu konunun ne kadar ciddiyetsiz oldugunu ve bi o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduguna bakıyolar ne yaptığına değil.
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