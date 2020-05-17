Bir RTÜK açıklaması da Mahsun Kırmızıgül'den...

Türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in haber bültenlerinde yorum yapmayı yasaklayacakları açıklamasına tepki gösterdi. “Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş” dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber bülteni sunucularını hedef alarak, “Haber bülteni sunanları uyarıyorum. Böyle devam ederlerse yorum yapmayı yasaklarız” demişti.
Şimdiye karar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini belirten Şahin, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı olması durumunda ne yapacakları sorusuna, “Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz” demişti.
‘BU ORGENERAL Mİ, KORAMİRAL Mİ?’
RTÜK Başkanı Şahin’in açıklamalarına ünlü isim Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kırmızıgül Ebubekir Şahin’in tehditi içeren sözlerini alıntılayarak, “Vay vay vay! Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş. Bu Orgeneral mi? Koramiral mi?” ifadeleri kullandı.