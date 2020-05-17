Samanyolu Haber /Gündem / Bir RTÜK açıklaması da Mahsun Kırmızıgül'den... /17 Mayıs 2020 23:36

Bir RTÜK açıklaması da Mahsun Kırmızıgül'den...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in son açıklamaları sonrasında bir yorum da Mahsun Kırmızıgül'den geldi. Kırmızıgül, “Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in haber bültenlerinde yorum yapmayı yasaklayacakları açıklamasına tepki gösterdi. “Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber bülteni sunucularını hedef alarak, “Haber bülteni sunanları uyarıyorum. Böyle devam ederlerse yorum yapmayı yasaklarız” demişti.

Şimdiye karar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini belirten Şahin, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı olması durumunda ne yapacakları sorusuna, “Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz” demişti.

‘BU ORGENERAL Mİ, KORAMİRAL Mİ?’

RTÜK Başkanı Şahin’in açıklamalarına ünlü isim Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kırmızıgül Ebubekir Şahin’in tehditi içeren sözlerini alıntılayarak,  “Vay vay vay! Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş. Bu Orgeneral mi? Koramiral mi?” ifadeleri kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir RTÜK açıklaması da Mahsun Kırmızıgül'den... Sonraki Haber >>

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:24:58