Samanyolu Haber /Dünya / Bir Rus oligarh daha Rus vatandaşlığından ayrıldı /09 Şubat 2024 11:51

Bir Rus oligarh daha Rus vatandaşlığından ayrıldı

Rus oligarh Vasily Anisimov Rus vatandaşlığından çıktı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Anisimov, Ukrayna'daki savaşının başlangıcından bu yana Rus vatandaşlığından ayrılan yedinci milyarder oldu.

Başka bir milyarder Alisher Usmanov'un eski ortağı Vasily Anisimov, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma talebinde bulundu. 

Rusya ziyaretlerini süreli iş vizesi alarak devam ettiriyor. Kendisine vize dökümanları Bolshoye Domodedovo şirketi tarafından hazırlanıyor.

Anisimov, Rusya'daki varlıklarını devretti. Eski şirketleri Coalco ve Bolshoye Domodedovo'yu yöneticilerine bıraktı.

Anisimov, şimdi Dominika ve Hırvatistan vatandaşı olarak devam ediyor. 1990'ların ortasında bir Dominik pasaportu aldığı bildiriliyor ve bu belgenin kendisine maliyeti yaklaşık 60.000 dolara çıkmış. İş adamı 2003 yılında Hırvat pasaportu aldı. Bunu yapmak için ülkede gayrimenkule yaklaşık 11 milyon dolar yatırım yaptı. Fakat inşa ettiği tesislerde çoğunlukla Rus jimnastikçiler antreman yaptılar.
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