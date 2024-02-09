Samanyolu Haber /Gündem / İtalyanların Rusya’ya silah sattığı ortaya çıktı /09 Şubat 2024 12:05

İtalyanların Rusya’ya silah sattığı ortaya çıktı

İtalyanlar Türk şirket ortaklığıyla Rusya’ya silah tedarik etmeye devam ediyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

The Insider tarafından yayınlanan habere göre İtalyan silah şirketleri Rusya'ya keskin nişancı tüfeği ve tabanca tedarik etmeye devam ediyor.

Tedarik zincirinde ise aracı olarak Türk şirketi Rec Dış Ticaret Ltd yer alıyor. 

The Insider ve IrpiMedia tarafından yapılan bir araştırmaya göre, önde gelen İtalyan silah şirketleri Beretta ve CD Europe S.R.L, yaptırımlara rağmen Rusya'ya keskin nişancı tüfeği, tabanca ve mühimmat tedarik etmeye devam ediyor.

Beretta Holding tarafından üretilen İtalyan silah ve mühimmatının Rusya'ya ihracatı, Rus işadamı Mikhail Khubutia'nın sahibi olduğu şirketlerin aracılığıyla gerçekleşiyor.

Khubutia, en büyük silah pazarlama şirketlerinden birisine sahip. Ayrıca Beretta ile ortak hisseli olan Russian Eagle Holding sahiplerinden. Araştırma yapan gazetecilere göre İtalya’dan silahların Rusya'ya gelişi bu yan kuruluş aracılığıyla yapılıyor.

Bu silah tedarik zincirinde aracı olarak Türk şirketi Rec Dış Ticaret Ltd yer alıyor. Araştırma yapan gazeteciler, üretimi yapılan ürünler Türk tedarikçi vasıtasıyla Rusya’daki alıcılara ulaştırılıyor diyorlar.

Araştırma raporunda "Savaşın başlamasından sonra toplamda 835 binden fazla fişek ve yine aynı holding tarafından üretilen 5,9 binden fazla hafif silah Rusya'ya geldi. Vakaların büyük çoğunluğunda ithalatçılar Russian Eagle LLC ve onunla bağlantılı şirketler ve Khubutia idi.” ifadeleri bulunuyor.
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