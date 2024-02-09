Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK açıkladı: İstanbul'da en çok nereli var? /09 Şubat 2024 12:14

TÜİK açıkladı: İstanbul'da en çok nereli var?

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre İstanbul'da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. Ancaka bu sayıını sadece 2 milyon 152 bin 878'i İstanbul nüfusuna kayıtlı. Geriye kalan vatandaşların nüfusu başka illerde kayıtlı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'da en çok hangi şehirliler yaşıyor?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il olan İstanbul'da şehir kütüğüne
kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.

Açıklanan verilere göre İstanbul'da ikamet eden fakat kütüğü başka illerde bulunan 12 milyon 903 bin 928 kişi var.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre İstanbul'da en çok hangi şehirliler yaşıyor?


1- Sivas 754 bin 327
2- Kastamonu 544 bin 60
3- Ordu 515 bin 544
4- 482 bin 530 Giresun
5- 478 bin 587 Tokat
6- 450 bin 286 kişi Erzurum
7- 419 bin 224 kişi Malatya
8- 415 bin 022 kişi Samsun
9- 411 bin 065 kişi Trabzon
10-365 bin 925 Sinop
11- 306 bin 869 Kars
12- 304 bin 722 Rize
13- 300 bin 404 Erzincan
14- 263 bin 995 Mardin
15- 263 bin 921 Van
16- 259 bin 472 Ardahan
17- 258 bin 004 Siirt
18- 244 bin 876 Bitlis
19- 236 bin 157 Diyarbakır
20- 227 bin 688 Ağrı
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