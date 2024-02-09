TÜİK açıkladı: İstanbul'da en çok nereli var?

kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.

Açıklanan verilere göre İstanbul'da ikamet eden fakat kütüğü başka illerde bulunan 12 milyon 903 bin 928 kişi var.



TÜİK'in açıkladığı verilere göre İstanbul'da en çok hangi şehirliler yaşıyor?





1- Sivas 754 bin 327 2- Kastamonu 544 bin 60

3- Ordu 515 bin 544

4- 482 bin 530 Giresun

5- 478 bin 587 Tokat

6- 450 bin 286 kişi Erzurum

7- 419 bin 224 kişi Malatya

8- 415 bin 022 kişi Samsun

9- 411 bin 065 kişi Trabzon

10-365 bin 925 Sinop

11- 306 bin 869 Kars

12- 304 bin 722 Rize

13- 300 bin 404 Erzincan

14- 263 bin 995 Mardin

15- 263 bin 921 Van

16- 259 bin 472 Ardahan

17- 258 bin 004 Siirt

18- 244 bin 876 Bitlis

19- 236 bin 157 Diyarbakır

20- 227 bin 688 Ağrı



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il olan İstanbul'da şehir kütüğüne