Dünyaca ünlü havayolu şirketinden yeni karar: Artık yolcular da bagajlar gibi tartılacak

Finlandiya'nın havayolu şirketi Finnair, güvenli uçuş için yeni bir karara imza attı. Ağırlık hesaplarına katkı sağlamak amacıyla artık yolcular da bagajlar gibi tartılacak. Şirketin iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı, henüz deneme aşamasında olan uygulamaya beklenenden çok sayıda gönüllünün ilgi gösterdiğini belirtti.





Dünyanın en güvenli havayolu şirketlerinden biri olan Finlandiya'nın havayolu şirketi Finnair, tartışmalı bir karar aldı. Uçuş güvenliğini sağlamak ve kabindeki fazla yükleri daha rahat tespit etmek amacıyla alınan bu kararla birlikte artık uçuşlarda yolcular da bagajlar gibi tartılacak.





GÖNÜLLÜLERDEN BÜYÜK İLGİ

Finnair'in iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Päivyt Tallqvist, CNN International'a verdiği demeçte, uygulamanın anonim olduğunu ve tartıda çıkan ağırlığın sadece kapıdaki personelin gördüğünü belirtti.





Tallqvist, denemenin Pazartesi günü başladığını ve Perşembe sabahı itibariyle 800 gönüllünün uygulamaya katıldığını belirterek, havayolunun 'gönüllü sayısı karşısında olumlu bir sürpriz' yaşadığını da sözlerine ekledi.







AMAÇ: UÇUŞ GÜVENLİĞİ İÇİN UÇAK DENGESİ VE PERFORMANSI

Tallqvist, yolcuların ortalama ağırlıkları ve el bagajları hakkındaki verileri, şirketin, uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için gereken uçak dengesi ve performans hesapları amacıyla derlediğini belirtti.





Havayolları, uçakların ağırlığını her kalkıştan önce ağırlık merkezleriyle birlikte hesaplıyor. Yetkililere göre, bir uçağın ağırlığı ve trimi, yolcuların nereye oturabileceğini, hatta bazı durumlarda uçağa kaç yolcunun binmesine izin verildiğini ve bagaj bölmesinde ne kadar bagaj taşınabileceğine kadar etkileyebiliyor.





Tallqvist, "Havayolları diğer tüm ağırlıkları biliyor olsa da, müşterilerin ve el bagajlarının ağırlığı Sivil Havacılık Otoritesi tarafından onaylanan ortalama ağırlıklar kullanılarak hesaplanıyor." diye konuştu.





Havayolları genellikle Avrupa Havacılık Güvenliği Otoritesi tarafından sağlanan ortalama yolcu ağırlıklarını kullansa da Finnair 2018'den bu yana kendi ölçümlerini kullanıyor ve bunları her beş yılda bir güncelleniyor.