Bir sahte doktor vakası daha… Kaçak ameliyatlar yapmış









3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi’de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.’nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.Bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan iki hastanın da şikayetçi olduğunun anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, “Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. 30 Ağustos’ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K. (32) ve K.İ. (63) isimli şahıslar ise bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.Emniyet’te yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve D.N. ‘Özel belgede sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Türkiye, Tekirdağ’ın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu.