Samanyolu Haber /Gündem / Bir sahte doktor vakası daha… Kaçak ameliyatlar yapmış /01 Eylül 2023 23:59

Bir sahte doktor vakası daha… Kaçak ameliyatlar yapmış

İstanbul Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan 53 yaşındaki doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla birlikte ameliyatlara girdikleri belirlenen M.K. ve K.İ. gözaltına alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi’de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.’nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan iki hastanın da şikayetçi olduğunun anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, “Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. 30 Ağustos’ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K. (32) ve K.İ. (63) isimli şahıslar ise bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Emniyet’te yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve D.N. ‘Özel belgede sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜRKİYE ‘SAHTE DOKTOR' AYŞE ÖZKİRAZ’I KONUŞMUŞTU

Türkiye, Tekirdağ’ın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu.
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