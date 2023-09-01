Bir sahte doktor vakası daha… Kaçak ameliyatlar yapmış

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan iki hastanın da şikayetçi olduğunun anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, “Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. 30 Ağustos’ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K. (32) ve K.İ. (63) isimli şahıslar ise bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
Emniyet’te yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve D.N. ‘Özel belgede sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜRKİYE ‘SAHTE DOKTOR' AYŞE ÖZKİRAZ’I KONUŞMUŞTU
Türkiye, Tekirdağ’ın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu.