Trabzonspor İstanbul’da patladı! Kasımpaşa’yı 5 golle yıktı…

45+4. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Soldan kazanılan korner atışında Abdülkadir Ömür kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Benkovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu: 0-3.





Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki Trabzonspor İstanbul’da Kasımpaşa’yı 5-1’lik skorla mağlup etti.Yeni sezona Nenad Bjelica yönetiminde iyi başlayamayan Karadeniz ekibi, moral için geldiği Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı başardı. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgiyle çıkış bulamayan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa’ya karşı aldığı farklı galibiyetle çıkış yakaladı.Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri Enis Destan(15), Enis Bardhi(28,64), Filip Benkovic(45) ve Göktan Gürpüz(82) kaydetti. Kasımpaşa’nın tek sayısı ise Claudio Winck(85)’ten geldi.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6’ya çıkardı, Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı. Bordo mavililer gelecek hafta sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak, Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic’in pasında sağdan ceza sahasına giren Ben Ouannes, son çizgiyi inip yerden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.15. dakikada Trabzonspor golü buldu. Larsen’in soldan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasından seken top ceza sahası içindeki Visca’da kaldı. Bu futbolcunun sağdan kale sahasına gönderdiği ortada Enis Destan yükselerek kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.28. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Visca’nın sağdan ceza yayı önüne gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir Ömür, arkadan atağa destek veren Bardhi’yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından plase vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.55. dakikada Aytaç Kara’nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Fall, Rayyan Baniya’dan sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.64. dakikada Trabzonspor farkı 4’e çıkardı. Sağ kanatta rakibine baskı yaparak topu kapan Teklic, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Abdülkadir Ömür’ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu alan Barhdi, ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurarak fileleri havalandırdı: 0-4.80. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Bakasetas’ın hatalı pası sonrasında topu kapan Fall, sağdan atağa katılan Gomis’e pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.82. dakikada fark 5’e çıktı. Hajradinovic’in hatalı pasında sol kanatta topu kapan Fountas içeriye kat ederek ceza sahasına yüksek bir pas gönderdi. Bu pozisyonda savunmanın arkasına sarkan Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı kontrol edip ardından yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-5.85. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Yasin Özcan’ın ceza sahasına getirdiği top sol çaprazdaki Ali Sühan Demirel’de kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda direkten dönen topu yakın mesafeden Winck tamamladı: 1-5.Mücadele Trabzonspor’un 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.