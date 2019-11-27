Bir sanayi devi daha konkordato ilan etti

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Mavi Deniz Taşımacılığı ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne üç ay geçici süreyle konkordato kararı verildi.







İlan.gov.tr'de yer alan mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:





“Davacı 580020 sicil nosunda kayıtlı davacı Mavi Deniz Taşımacılığı ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 19/11/2019 tarihinde üç aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Meryem Tüfekçi, İcra İflas Hukukçusu Hamide Özden Özkaya Ferendeci ile İşletme Ve Maliye Uzmanı Cengiz Güneş atanmıştır. Duruşmanın 19/02/2020 günü saat 13:25'te yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.”