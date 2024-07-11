Bir sosyal medya fenomeni daha gözaltına alındı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen ve sosyal medyada Gaga Bulut olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ (27) hakkında gözaltı kararı verdi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi.



Operasyonda Bulut Altuğ gözaltına alındı.



Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.



"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.