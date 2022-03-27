Samanyolu Haber /Dünya / Bir Türkiye açıklaması da Ukrayna cephesinden /27 Mart 2022 22:40

Bir Türkiye açıklaması da Ukrayna cephesinden

Rusya ile Ukrayna arasındaki yeni ateşkes müzakerelerinin İstanbul'da yapılacağı konusunda Ukrayna cephesinden yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, iki ülke arasındaki bir sonraki ateşkes görüşmesinin ise Türkiye'de yapılacağı Ukrayna cephesi tarafından doğrulandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin bir sonraki turu Türkiye’de gerçekleşecek.

UKRAYNA DUYURDU

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüşmelerin 28-30 Mart’ta Türkiye’de gerçekleşeceğini söyledi.

Ukrayna, Rusya’nın geçen ay işgali başlatmasının ardından Rusya ile gerçekleştirilen önceki görüşmeleri ‘çok zor’ olarak nitelendirdi.

GÖRÜŞMELER YÜZ YÜZE VE VİDEO KONFERANS İLE YAPILMIŞTI

İki ülke arasındaki görüşmeler, yüz yüze ve video konferans olarak yapılmıştı. Video konferans görüşmesi sonrası, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak ise özel alt çalışma grupları kurulduğunu açıklamıştı.
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