Samanyolu Haber /Gündem / Bir vak'a daha... Meclis önünde kendini 'çocuklarım aç' diyerek yakmak istedi /13 Şubat 2020 13:27

Bir vak'a daha... Meclis önünde kendini 'çocuklarım aç' diyerek yakmak istedi

TBMM Çankaya Kapısı girişinde bir kişi üzerine benzin dökerek “Açım, çocuklarım aç!” diyerek intihar girişiminde bulundu.

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Atatürk Bulvarı'nın TBMM Çankaya kapsına yakın bölümünde bu sabah 09.15'te 35 yaşlarında bir kişi üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter’dan “Açlık intiharları Meclis’in kapısına dayandı” diye paylaştığı olayla ilgili verdiği bilgide, söz konusu kişinin “Açım, çocuklarım aç!” diye bağırdığını belirtti.

Olayı ANKA Haber Ajansı’na anlatan görgü tanıkları "Bir kişi Çankaya kapının Atatürk Bulvarına yakın bölümünde kendini yakacağını söyleyerek üzerine sıvı döktü. O esnada polisler üzerine atlayarak o kişiyi etkisiz hale getirdiler. Daha sonra Çankaya kapının girişindeki polis noktasına götürdüler. Ardından çok sayıda ambulans geldi. Parasızlık nedeniyle eylem yaptığını söylüyordu" dedi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişi, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislere teslim edildi. İntihar girişiminde bulunan kişi hakkında yasadışı eylem yapmaktan işlem yapılacağı belirtildi.

HER GÜN BİR YENİ VAK'A

Dün AKP grup toplantısında bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdiği sırada "Sayın Cumhurbaşkanım... Çoluğum çocuğum aç. Bana yardım edin. " diye seslenmişti. Kısa süre sonra da 'çocuklarım aç' diyen kişi gözaltına alındı.

Hatay'da da geçtiğimiz günlerde Adem Yarıcı isimli vatandaş 'çocuklarım aç' dedikten sonra kendisini yakmıştı. Yarıcı, hastaneye götürüldüğü sırada, kalp krizi geçirmiş ve yaşamını yitirmişti.

Birkaç ay önce de ekonomik kriz nedeniyle siyanürle toplu intihar vakaları yaşanmıştı.
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