Ne görüşmesi, ayaküstü selamlaştık!

Halkın vergileri ile her yıl Hazine'den 100 milyon liraya yakın para aktarılan Anadolu Ajansı (AA), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin borazanlığını yapmak için yarışıyor.





AA, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Belçika'nın başşehri Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştüğünü iddia etti,.





AA'NIN HABERİ ANINDA TEKZİP EDİLDİ





AA'nın haberinde Akar ile Esper'in görüşmesinde Suriye'nin kuzeybatısında üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan İdlib'de hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin ifade edildiği aktarıldı.







Ancak, AA'nın Akar ile Esper'in görüştüğüne dair bu haberini kısa sürede tekzip edildi.





Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Pentagon muhabiri Carla Babb, Mark Esper'in (solda), Akar ile ayaküstü selamlaştığını ve ikilinin herhangi bir görüşme yapmadığını kaydetti.





Babb şahsi Twitter hesabında, "ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türk mevkidaşıyla ayaküstü selamlaştığını, ikili bir görüşme yapmadıklarını söyledi." ifadelerini kullandı.





AA'NIN HABERİNİN DOĞRU OLMADIĞINI AKTARDI





Carla Babb VOA'da yayımlanan haberinde, şu ifadelere yer verdi: "Türk medyasındaki haberlerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın NATO karargahında Amerikali mevkidaşı Mark Esper’le görüştüğü, görüşmede Suriye ve Irak’taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu, ayrıca İdlib’le ilgili hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin ifade edildiği belirtilmişti."