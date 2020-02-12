Soçi mutabakatına uymayacağız, rejim güçlerini her yerde vuracağız

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırında bulunan İdlib şehrinde karşı karşıya geldi.





Suriye'nin İdlib şehrinde Rusya ve İran'ın desteklediği Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin saldırılarında son bir haftada 13 asker şehit olmuş, 14 asker yaralanmıştı.





Saldırılardan sonra yeni bir harekât planı açıklayacağını belirten Erdoğan bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna hitap etti.





AKP lideri Erdoğan, Rus askerleri ile Esed'e bağlı kuvvetlerin TSK mensuplarına saldırdığını, saldırılara son verilmemesi hâlinde rejim askerlerini her yerde vuracaklarını söyledi.

ERDOĞAN: REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIZ





Erdoğan, Rus askerleri ile Esed rejimine bağlı kuvvetlerin İdlib'de sivilleri katlettiğini iddia etti.





Saldırıların son dönemde bölgeyi üç yıldır kontrolü altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensuplarına yöneldiğini belirten Erdoğan, "Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum."





İdlib'de TSK'ya ait 12 gözlem noktasından 11'i şehri Esed rejimine bağlı kuvvetlerin kontrolündeki bölgenin ortasında kaldı.







Erdoğan şöyle devam etti. "Rus güçleriyle İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıyorlar. Söze geline insan haklarını, sivil hassasiyetini ağızlarından düşürmeyenler tüm bu saldırılar karşısında derin bir sesliliğe gömülmüş durumdalar."





"MADEM DURUM ÖYLEYSE, BİZ DE ARTIK LAFA DEĞİL GERÇEKLERE BAKACAĞIZ"





Rejim ve Rusların İdlib'de yaşayan milyonlarca insanı Türkiye sınırına doğru harekete zorlayarak sahayı boşaltmak istediğini kaydeden Erdoğan, "Bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de artık lafa değil, sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz." dedi.





AKP lideri Erdoğan bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Rusya, İran ve Suriye'ye gözdağı verdi.





"Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem sınırlarımızın gerisine çekmekte kararlıyız. Hiçbir oyalanmaya meydan vermeden bunu yapacağız." diyen Erdoğan, "Bitmez tükenmez toplantıların sonuçlarını beklemeden hemen ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.





TSK'nın desteklediği muhalif gruplardan başı bozuk hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacakları mesajını ilettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Artık kimsenin provokasyonlarına göz yumacak değiliz." dedi.



