Kremlin'den İdlib açıklaması

2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib şehri Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetler tarafından kuşatıldı. İdlib'e doğru ilerleyen Esed kuvvetlerinin saldırılarında şu ana kadar 13 asker şehit düştü, 14 asker yaralandı.





Türkiye ile Rusya'yı Suriye'de karşı karşıya getiren krize çözüm bulmak maksadı ile Ankara'da bir araya gelen iki ülke heyetleri mutabakata varamadı.





Rus heyetin bugün Ankara'dan ayrıldığı Moskova'ya hareket ettiği bildirildi.





Kremlin Sarayı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatının uygulanması gerektiğinin altı çizildi.





Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehrinin etrafında TSK'nın inşâ ettiği 12 gözlem noktasından 11'i Esed rejimine bağlı kuvvetlerin ele geçirdiği bölgede kaldı.





RUSYA'DAN "İDLİB'İ YA TEMİZLE YA TESLİM ET" MESAJI





İdlib'de son durumda endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bölgedeki Rus ve rejim güçlerine yönelik terörist saldırılar sona ermeli." ifadesi de kullanıldı.





Uzmanlar, açıklamadaki "terörist saldırı" vurgusunun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl önce Rusya'ya verdiği "İdlib'i teröristlerden temizleyeceğim." sözüne atıf olduğunda hemfikir.