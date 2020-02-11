Samanyolu Haber /Gündem / İdlib’ten acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı /11 Şubat 2020 10:18

İdlib’ten acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

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İdlib’in kuzeyinde Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. 3 Şubat’ta düzenlenen ilk saldırıda da 7 asker şehit düşmüştü. Bir haftada düzenlenen iki saldırıda 12 asker şehit düştü.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.”

 
İLK SALDIRIDA 7 ASKER, 1 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU
3 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 asker ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 asker de yaralandığı bildirilmişti.



İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle karşılık verilerek 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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