Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan sevgisi boşuna değilmiş: Eski İBB, Hasan Kaçan’a sohbet için 187 bin TL ödemiş /12 Şubat 2020 11:44

Erdoğan sevgisi boşuna değilmiş: Eski İBB, Hasan Kaçan’a sohbet için 187 bin TL ödemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Tarihin en büyük liderlerinden biri” diye öven Hasan Kaçan’a 187 bin TL ödediği ortaya çıktı. İBB’nin 2018’de “zikir programı” düzenlediği ve bir gecelik zikir programı için 44 bin TL ödediği öğrenildi

SHABER3.COM

AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, AKP’ye yakınlığıyla bilinen oyuncu Hasan Kaçan’a 187 bin TL ödediği ortaya çıktı.


İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde “Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği” adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan’la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan’a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı.

Birgün’ün haberine göre AKP’li İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise “sekiz gün” olarak belirtildi. Böylece Kaçan’a günlük 23 bin TL ödenmiş oldu

Hasan Kaçan geçtiğimiz aylarda da bir röportajda kendisine yöneltilen “Erdoğan’ı siyasi lider olarak nasıl buluyorsunuz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız tarihin görmüş olduğu en büyük liderlerden biri. Bunu şimdi itiraf edemeyenler yıllar sonra edecektir” yanıtını verdi.

44 BİN LİRAYA ZİKİR PROGRAMI
AKP döneminde İBB, 2018 yılında “Ramazan Organizasyonu Kapsamında Kadir Gecesi Özel Devran Zikir Programı Hizmet Alımı İşi” başlığıyla ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Yedi Nota Ajans Müzik Hizmetleri Şirketi’ne bir gecelik zikir programı düzenlenmesi karşılığında belediye kasasından 44 bin TL’lik ödeme yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan sevgisi boşuna değilmiş: Eski İBB, Hasan Kaçan’a... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:48:22