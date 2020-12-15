Samanyolu Haber /Gündem / Bir yaptırım açıklaması da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi /15 Aralık 2020 00:24

Bir yaptırım açıklaması da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi

ABD yönetiminin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı alması sonrasında konuyla ilgili bir açıklamanın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldiği ifade edildi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" dedi.

Lavrov, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin yaptırımları "hoyrat" bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor" diye konuştu.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstererek, "ABD'yi (Türkiye'ye yönelik) bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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