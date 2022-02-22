Samanyolu Haber /Dünya / Bir yaptırım da İngiltere'den: 5 Rus bankasının mal varlıkları donduruldu /22 Şubat 2022 16:51

Bir yaptırım da İngiltere'den: 5 Rus bankasının mal varlıkları donduruldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Johnson, ayrıca Ukrayna ordusuna ve Ukrayna’ya yardım etmek için neler yapılacağına da bakacaklarını söyledi. İş insanları Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg’e de seyahat yasağı getirildi.

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Ukrayna ve Rusya arasında aylardır süren gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını onayladığını duyurmasından sonra arttı. Moskova’nın attığı imzanın ardından dünyadan art arda yaptırım kararları geliyor.
 
KIRIM’IN İLHAKINA YETERİNCE SERT OLMADIK

Almanya’nın ardından İngiltere de Rusya’ya yaptırım kararı aldı.

Saatler önce yaptırım kararları alacaklarını açıklayan İngiltere Başkanı Borris Johnson konuya ilişkin Avam Kamarası’nda konuştu. Johnson, “İngiltere 5 Rusya bankasına yönelik yaptırımlar uygulayacak. Bu hazırladığımız ilk engelimiz daha fazlası olacak. İşgal durumunda daha fazla yaptırım olacak. ABD ve Avrupa ile birlikte durumun büyümesine bağlı olarak yaptırımlarımızı büyüteceğiz. Zamanında Kırım ilhak edilince yeterince sert olmadık. Rusya gazına bağımlı kalmaktan uzaklaşmalıyız.” dedi.

BANKALARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

The Guardian’ın haberine göre; Johnson, ilk paket kapsamında beş Rus bankasının yanı sıra ve üç Rus iş insanına da yaptırım uygulanacağını söyledi. Johnson’ın açıklamalarına göre, İngiltere’nin yaptırım uygulayacağı bankalar arasında Rusya merkezli Karadeniz Kalkınma ve Yeniden İnşa Bankası, Is Bank, Bank Rossiya, Joint Stock Company Genbank ve Promsvyazbank’ın varlıklarını dondurdu. İş insanları, Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg’e seyahat yasağı getirildi.

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