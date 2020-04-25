"Birçok hanenin buzdolabını dolduracak parası yok"

KONDA'nın Ocak ayında yaptığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki hanelerin yüzde 29'unun geçim sıkıntısı yaşadığını hatırlatan Ağırdır, "1 Ocak sabahı nasıl bir adaletsizlik varsa koronavirüsten sonra bu çok daha sert ve yoğun yaşanacak. Orta sınıfta çok ciddi bir çözülme ve yoksullaşma yaşanacak. Ama Türkiye'deki gelirin yüzde 50'sini elinde tutan yüzde 5'te ise bir yoksullaşma olmayacak tam tersine aradaki boşluk çok daha büyüyecek" dedi.







KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu TBMM'nin 100.yılında Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Meclis'in içinden geçtiği süreci, Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik krizin toplumsal psikolojiye etkisini ve Türkiye siyasetinin yaşanan değişimler karşısındaki tutumunu değerlendirdi.





Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelenin Türkiye'de siyasete alet edildiğini ifade eden Ağırdır, yöneticilerin yaşanan sürecin ciddiyetinin farkında olmadığını söyledi.





Salgınla mücadele ederken seçmen davranışlarının incelenmesini veya konulara bu bakış açısıyla bakılmasını doğru bulmadığını dile getiren Ağırdır, devam etti:





"Bu salgının içinde bile 'hükümet oy mu kaybetti' diye bir bakışı ayıp buluyorum. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey daha gerçek ve hayatımızı daha çok risk altında tutuyor."





Toplumun psikolojik bir travma ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Ağırdır, "Hepimiz hissediyoruz ve biliyoruz ki yüzlerce iş yeri kapanırken işini kaybeden veya geçici olarak kapandığını sanan insanlar var. Geçmişin, geleceğin ve bugünün kaygılarını aynı anda yaşıyoruz. Bu bireyler için de aileler için de oldukça travmatik bir durum" dedi.