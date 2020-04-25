Samanyolu Haber /Medya / Dizi ekibi ayaklandı: Açız ve borç içindeyiz! /25 Nisan 2020 09:30

Dizi ekibi ayaklandı: Açız ve borç içindeyiz!

Yapımını Limon Film'in üstlendiği Savaşçı dizisinin set ekibi maaşlarını alamadıklarını iddia ediyor. Set işçileri bir bildiri yayınlayarak yapım şirketine seslendi.

SHABER3.COM

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin set işçileri maaşlarını alamadıklarını ileri sürdü.

Sosyal medyada açılan #SavasciEkipHakkiniAriyor etiketiyle çalışanlar mağduriyetlerini dile getirdi ve bir bildiri yayınladı.

Bildiride 'Savaşçı ekibi hakkını arıyor! Bu bildiri kar kış demeden ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta çalışan set işçilerinin hak arama bildirisidir. Bizler dizilerde seyrettiğiniz kahramanların saçını makyajını yapan kostümlerini tasarlayan repliklerini hatırlatan en iyi açıyı yakalmaya çalışan yaptığı işi layıkıyla yapan emekçileriz. Lütfen sesimize ses olun. Yaptığımız işin hakkını verdik, hakkımızı istiyoruz. Bu zor günlerde emekçileri parasız bırakıp hiçbir ödeme sözünü yerine getirmemiştir. Açız ve borç içindeyiz. Bu ayıp bizim değil. Bizi görüp duyan herkesten paylaşım yapıp farkındalık yaratmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı Savaşçı dizisinin yapımını Limon Film üstleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dizi ekibi ayaklandı: Açız ve borç içindeyiz! Sonraki Haber >>

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

"%12 vermemeniz gereken partiye %52 oy verdiniz, kimse ağlamasın"

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Özel sohbetten

Özel sohbetten

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Eğitim uçağı otoyola indi

Eğitim uçağı otoyola indi

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:01