Birleşik Arap Emirlikleri 'Gri Liste'den çıktı

Finans merkezi Dubai'ye ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri, yasadışı para akışı riski taşıyan ülkeler listesinden çıkarıldı.



Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri gruplayan bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), cuma günü BAE'yi riskli kabul edilen ve yirmiden fazla ülkeden oluşan "gri listeden" çıkardı.



Milyonerler, bankacılar ve hedge fonlar için bir çekim merkezi olan Körfez ülkesi, FATF'nin bankaların, değerli metal ve taşların yanı sıra gayrimenkulleri de içeren kara para aklama ve terör finansmanı riskini vurguladığı 2022'de yakından inceleme altına alınmıştı.



Ülke, Cumhurbaşkanı Mohamed bin Zayed el Nahyan'ın kardeşi olan Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan öncülüğünde kara para aklamayı önleme çabalarını destekleyerek listeden çıkmayı bir öncelik haline getirmişti.



BAE tarafından alınan önlemler arasında mali soruşturmaların ve kovuşturmaların artırılması, uluslararası iş birliğinin artırılması ve sanal varlık düzenlemesinin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi yer alıyor.



BAE merkezli düşünce kuruluşu Re/think Direktörü John Kartonchik, bu hareketin ülkeye olan güveni artırabileceğini ve yurt dışından daha fazla para çekebileceğini söyledi.



İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir bankacı, bankaların ülkedeki zengin müşterilerle çalışmasının maliyetini de azaltabileceğini söyledi.



Gri listede olmasına rağmen BAE, dünyadaki zenginleri cezbetmeye devam etti ve Ukrayna savaşının ardından kripto para firmaları ve Ruslar için giderek daha popüler bir destinasyon haline geldi.



Öte yandan FATF'nin kararı Avrupalı yetkililerin değerlendirmeleriyle çelişiyor.



Avrupa Birliği, Güney Afrika, Kuzey Kore ve Afganistan gibi ülkelerin yanı sıra BAE'yi de kara para aklama ve terör finansmanı açısından yüksek riskli bir ülke olarak kabul ediyor.



Bloğun mali piyasalar gözlemcisi ESMA geçen yıl Avrupalı bankaların ve diğer finans kuruluşlarının Dubai Emtia Takas Kurumu ile ticaret yapmasını yasaklamıştı.