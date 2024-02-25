Samanyolu Haber /Dünya / Navalni'nin eşinden tepki: Kocamın cesedine yapılanı hiçbir Hristiyan yapmaz /25 Şubat 2024 11:07

Navalni'nin eşinden tepki: Kocamın cesedine yapılanı hiçbir Hristiyan yapmaz

Yulia Navalnaya, Navalni'nin cesedinin durumundan bizzat Putin'in sorumlu olduğunu ve hayatta olduğu gibi ölümünde de Navalny'ye "işkence yaptığını" iddia etti.

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Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, Rus yetkililerden cenazenin defnedilmek üzere verilmesini isterken "şeytani" Vladimir Putin'i eşinin cesedine "işkence yapmakla" suçladı.

Cumartesi günü YouTube'da yayınlanan altı dakikalık bir videoda Navalnaya, Putin'i kocasının cesedini "rehin" tutmakla suçladı ve Putin'in sıklıkla dile getirdiği Hıristiyan inancını sorguladı.

Navalny'nin annesi Lyudmila cuma günü yaptığı açıklamada, Rus müfettişlerin, Navalny'nin halka açık bir cenaze töreni olmadan toprağa verilmesini kabul edene kadar kutup dairesindeki Salekhard' şehrinde bir morgda tutulan cenazesini teslim etmeyi reddettiklerini söylemişti.

Lyudmila Navalnaya bir yetkilinin kendisine, Navalni'nin cesedinin çürümeye yüz tutmuş olması nedeniyle, taleplerini kabul etmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Navalny'nin yardımcıları da, yetkililerin, ailesi kendi koşullarını kabul etmedikçe onu öldüğü uzak hapishane kolonisine gömmekle tehdit ettiklerini söyledi.

Videoda mesajında Yulia Navalnaya, eşinin cesedinin durumundan bizzat Putin'in sorumlu olduğunu ve hayatta olduğu gibi ölümünde de Navalny'ye "işkence yaptığını" iddia etti.

"Putin'in inancının sahte olduğunu zaten biliyorduk. Ama şimdi bunu her zamankinden daha net görüyoruz" diyen Navalnaya, "Putin'in Aleksey'in cesedine yaptığını hiçbir gerçek Hıristiyan asla yapamaz." ifadelerini kullandı.

2012'de devlet başkanlığına döndüğünden beri Vladimir Putin, Batı liberalizmine karşı kendisini geleneksel, muhafazakar değerlerin savunucusu olarak konumlandırdı.

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Ayrıca Rusya'nın Ortodoks Kilisesi'ne olan yakınlığını da dile getirerek, dini bayramlardaki ayinlere düzenli olarak katılıyor.

Navalnaya, kocasının dindar bir Hıristiyan olduğunu, kiliseye gittiğini ve hapishanedeyken bile Lent orucu tuttuğunu söyledi. Siyasi aktivizminin Hıristiyan değerlerinden ilham aldığını söyledi.

Videosunu sonlandırırken Navalnaya, "Eşimin naaşını bize geri verin. Biz, Ortodoks Hıristiyanlıkta olduğu gibi cenaze töreni düzenleyerek onu insani bir şekilde toprağa vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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