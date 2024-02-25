İhraç hakem Messi’nin maçını yönetti, Oda TV ve havuz medyası çıldırdı

2024 sezonunun ilk maçı olması ve Messi’nin oynaması nedeniyle dünya futbol kamuoyunun da yakından takip ettiği böylesine önemli bir maçta Fevzi Demirhan’ın görev yapması başta Oda TV olmak üzere havuz medyasının canını çok sıktı. Fevzi Demirhan’ın hayatına baktığınız zaman ise bu büyük başarının asla tesadüf olmadığını ve arkasında çok büyük bir emeğin olduğunu görebiliyorsunuz.





6 senedir ABD’de maçlara çıkan Fevzi Demirhan, ülkedeki genç hakemlerin de idolü olmuş durumda. Öyle ki yönettiği maçlardan sonra genç hakemler onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. ABD’nin en seçkin hakemleri arasında yer aldığı için 2024 sezonunun ilk maçında görev alması asla bir tesadüf değil. Türkiye’deki basın ülkesini seven herkesin gurur duyacağı bu başarıyı ya görmezden geldi, ya da her zamanki gibi hayali iftiralarla süsleyerek haberi vermeyi tercih etti.





Son yıllarda futbola büyük yatırımlar yapan ABD, birçok ünlü futbolcuyu da transfer ederek MLS’nin (Major League Soccer/MLS) kalitesini ve popülaritesini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Beckham, Drogba, Rooney, Ibrahimovic gibi isimlerin boy gösterdiği MLS, Lionel Messi’nin geçtiğimiz sezon İnter Miami’ye transferiyle dünya futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Messi’nin oynadığı her maçın tüm ayrıntıları futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye başlandı.ABD’de dün 2024 sezonunun ilk maçı İnter Miami ile Real Salt Lake takımı arasında oynandı. Messi ve yeni transfer Luis Suarez’in de sahada olması tüm dikkatleri maça çekti. Türkiye’de ise maçı yöneten hakem üçlüsünden Fevzi Demirhan sosyal medyanın gündemine oturdu.FIFA kokartlı hakemimiz Fevzi Demirhan aynı zamanda eski bir başkomiser. 15 Temmuz sonrasında görevinden haksız yere uzaklaştırılan yüzbinlerce başarılı insandan birisi. İhraç edildikten sonra kariyerinin zirvesinde iken FIFA kokartı da elinden alınınca Fevzi Demirhan ülkesini terk etmek zorunda kalıyor ve ABD’ye gidiyor. Harika bir kariyeri ve mükemmel İngilizcesi ile kısa sürede MLS’de maç yönetmeye başlıyor. Hakem Komitesi bununla da kalmıyor, Fevzi Demirhan’ı yeni ve genç hakemleri yetiştirmesi için seminerlere özel olarak davet ediyor. Hakemler seminerlerde kararsız kaldıkları pozisyon yorumlarında, bilirkişi olarak onun fikirlerini alıyor.Fevzi Demirhan ismi aslında bundan iki yıl önce de gündeme gelmiş ama bu kadar dikkat çekmemişti. 2022 yılında aralarında Süper Lig’de görev yapan isimlerin de yer aldığı birçok hakem, FIFA kokartı almak için TFF’ye adaylık başvurusu yaptı. Federasyon ve MHK, kokart almanın en önemli şartlarından olan İngilizce yeterliliği için aday hakemleri, bir kurum aracılığıyla dil sınavına soktu. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi. Türk hakemlerinin İngilizce konusunda yaşadığı rezaleti haber yapan basın ise rezaleti başka bir noktaya taşıdı.Haberi veren birçok basın kuruluşu, haberi verirken 15 Temmuz sonrasında FIFA kokartına el konulan, anadili gibi İngilizce konuşan ve ABD’de 6 senedir maç yöneten Fevzi Demirhan’ın fotoğrafını kullandı. Başarılı hakemin kardeşi Emirhan Demirhan ise sosyal medya hesabından bu haberi ironi yaparak eleştirirken tweet serisini şu cümlelerle tamamladı; “Diyeceğim o ki, bu haberi paylaşmak için yanlış fotoğraf seçimi. Çok ısrar ederseniz, federasyonunuzdaki hakemlerinize İngilizce ve hakemlik kursu vermek için abim Fevzi Demirhan’ı ikna etmeye çalışabilirim.”