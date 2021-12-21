'Birleşik Arap Emirlikleri’nden çuvallarla dolar geldi’ iddiası

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TL teşvik paketi açıklamalarının ardından dolardaki düşüş dikkat çekti. Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Erk Acarer, fotoğraflı paylaşımında, “İstanbul Yeni Havalimanı, Çelebi Kargo binası, ithalat gümrüklü alan… 1.5 Ton ağırlığında çuvallar. Özel Güvenlik teslim aldı. İçleri dolar dolu. Torbaların üstünde Merkez Bankası yazıyor. İddiaya göre, uçak dün akşamüstü BAE’den geldi. Ülke satılıyor, halaya devam.” ifadelerini kullandı.