Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye tepki

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye tepki gösterdi. Enver Gargaş, Türkiye’nin Arap ülkelerinin işlerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi.







Enver Gargaş, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Türk Savunma Bakanı’nın tahrik edici açıklaması, ülkesinin diplomasisindeki yeni bir düşüşü gösteriyor İlişkiler tehditlerle yönetilemez, günümüzde ve bu asırda sömürgeci hayallere yer yok. Türkiye’nin Arapların içişlerine karışmaması daha uygun olur” ifadesini kullandı.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Libya’da General Hafter’e verdikleri desteği kesmeleri gerektiğini belirtmişti.





Hulusi Akar, BAE’nin Libya ve Suriye’de Türkiye’ye karşı zararlı hareketlerde bulunduğu belirterek, doğru yer ve zamanda bu ülkeden hesap sorulacağını söylemişti.





Akar, “BAE, bize zarar vermek amacıyla Türkiye’ye düşman terör örgütlerini destekliyor. BAE küçüklüğünü ve etkisini göz önünde bulundurarak bunu yapmamalı” ifadelerini kullandı.