Samanyolu Haber /Dünya / Birleşmiş Milletler’den Suriye uyarısı /14 Haziran 2023 23:04

Birleşmiş Milletler’den Suriye uyarısı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Kalkınma Programı (UNDP), Suriye savaşının insanlar üzerindeki etkisinin "astronomik" boyutlara ulaştığını bildirdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Suriye için düzenlenen 7. Brüksel Konferansı kapsamında üç BM örgütü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye’de savaşın İkinci Dünya Savaşı’ndan iki kat daha uzun sürdüğüne dikkat çekilirken, savaşın Suriye halkı, mülteciler ve komşu ülkeler üzerindeki “insani maliyetinin astronomik” olduğu belirtildi.

Ülkede 15 milyondan fazla kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğu aktarılan açıklamada, 13 milyon kişinin yerlerinden edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye, Mısır, Irak, Ürdün ve Lübnan’da 13,5 milyon kişinin uzun vadeli desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

Dört Suriyeli çocuktan birinin gelişiminin etkilendiği belirtilen açıklamada, “Uluslararası toplumdan çok ciddi mali desteğe ihtiyaç var.” uyarısı yapıldı.

“EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELER ULUSLARARASI TOPLUM ADINA BÜYÜK YÜK ÜSTLENDİ”

Açıklamada, Suriye için açıklanan yardım planlarının yeterince fonlanmadığına dikkat çekilirken, “Küresel ekonomik baskıların etkisine rağmen Mısır, Ürdün, Irak, Lübnan ve Türkiye uluslararası toplum adına çok büyük bir yük üstlendiler.” denildi.

Bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için herkesin adım atması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Donörlere gerekli kaynakların tesis edilmesi için cömertliklerini sürdürmeleri çağrısında bulunuyoruz. Böylelikle Suriye ve ev sahipliği yapan ülkelere daha fazla destek sağlayabiliriz.” ifadelerine yer verildi.

BRÜKSEL KONFERANSI

Konferans, AB’nin Suriye halkına olan bağlılığını ve desteğini yinelemeyi, Suriye’de ve komşu ülkelerde yaşayan, Suriyelilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için insani ve mali desteği seferber etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca Lübnan, Ürdün, Türkiye, Mısır ve Irak gibi yerinden edilmiş insanlara ve mültecilere karşı dayanışma gösteren ülkelere siyasi ve mali destek toplanması hedefleniyor.

Geçen seneki konferansta 6,4 milyar avro taahhüt edilmişti.
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